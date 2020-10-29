Броньований катер "Бердянськ" відновили після дій російських мародерів. Про це повідомив Укроборонпром. Ремонтували корабель із червня на Миколаївському суднобудівному заводі. На судно встановили гвинто-стернову систему, донно-бортову арматуру та інші пошкоджені окупантами агрегати.

Нагадаю, катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу" окупанти захопили разом з екіпажами неподалік Керченської протоки в листопаді 2018 року. Моряків звільнили у вересні 2019 року. Пізніше, у понівеченому стані, повернули і військові судна.