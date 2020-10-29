Рішенням Конституційного Суду щодо скасування антикорупційних реформ занепокоєні в ЄС. У заяві послів Великої сімки, опублікованій у Твіттері, зазначено, що після Революції Гідності український народ досяг значного прогресу в розбудові демократії, і країна не повинна повернутися в минуле.

Тим часом посол України при ЄС Микола Точицький повідомив, що скандальне рішення КСУ може призвести до зупинення безвізу з Євросоюзом. Мовляв, європосадовці поки що неофіційно, але натякають, що це є відхиленням Києва від критеріїв, завдяки виконанню яких було запроваджено безвізовий режим.

І радять терміново створити робочу групу високого рівня для опрацювання змін до Конституції. До групи мають увійти представники Верховної Ради, Офісу президента, суддівського самоврядування, наукових кіл та громадянського суспільства.