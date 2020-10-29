В Канаде полиция застрелила мужчину с ножом [ Редактировать ]
В Монреале полицейские застрелили мужчину, который ходил по улице с ножом. В одном из эпизодов он хотел напасть на сотрудников полиции. Об этом сообщает CBC.
Около 6:00 в пятницу в полиции получили звонок от мужчины, который находился в критической ситуации. По прибытии правоохранителей было обнаружено, что на улице находится мужчина с ножом.
Изначально полицейские остались в машине, поскольку 30-летний мужчина, увидев их, пошел к автомобилю. Когда же он отвернулся направился к другому авто, полицейские вышли, чтобы вмешаться в ситуацию. Тогда и был произведен выстрел.
Сейчас в полиции расследуют обстоятельства инцидента и правоту сотрудников.
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