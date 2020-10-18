В Умани неизвестные изрезали хасидов-подростков (фото) [ Редактировать ]
В Умани Черкасской области, в ночь на 18 октября, неизвестные напали с ножом на двоих хасидов-подростков, в результате один из них получил ножевое ранение щеки. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).
Как отметили в ОЕОУ, за могилой Раби Нахмана на двух подростков-хасидов 17-ти и 15-ти лет напали трое неизвестных. Младший успел убежать, старший получил ножевое ранение.
фото: facebook
По данным организации, нападению не предшествовал какой-либо конфликт подростков, их просто поджидали в подворотне.
Камеры видеонаблюдения в районе улицы Пушкина зафиксировали нападавших, которые убегали с места преступления.
Также, в организации заявили, что ждут реакции и решительных действий от оправоохранительных органов.
Объединенная еврейская община Украины ждет решительных действий от правоохранительных органов. Преступники должны понести наказание по всей строгости Закона
Напомним, ранее в Киеве напали с ножом на волонтера АТО, мужчину доправили в больницу в критическом состоянии.
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