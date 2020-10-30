Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 36,97 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,81%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 35,60 доллара за баррель, потеряв 1,58%.

На мировые цены на нефть ожидает падение за месяц на фоне растущих опасений, что рост количества случаев COVID-19 в Европе и США может повлиять на потребление топлива.

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