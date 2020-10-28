Нефть Brent "рухнула" в цене [ Редактировать ]
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в среду утром в ходе торгов упали в цене до 40,55 доллара за баррель, передает Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,58%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 38,75 доллара за баррель, потеряв 2,07%.
Читайте еще, в мире стремительно подымаются цены на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,58%.
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