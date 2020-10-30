Землетрясение в Турции вызвало цунами (видео) [ Редактировать ]
Источник: Tuncay Dersinlioglu/Reuters
В результате мощного землетрясения с эпицентром в Эгейском море и ощущавшегося в Турции, Греции, Болгарии и Македонии, погибли как минимум 8 человек, еще 257 получили ранения. Об этом сообщает Haberturk.
Магнитуда землетрясения составила от 6,6 до 7 баллов по шкале Рихтера. Сильнее всего пострадала прибрежная турецкая провинция Измир, там разрушены несколько десятков домов. Спасатели расчищают завалы и уже вытащили из-под обломков 70 человек.
В греческом городе Неон-Карловаси на острове Самос рухнула церковь Божьей Матери. На Самосе погибли два подростка, на которых рухнула стена.
Как пишет британское Metro, землетрясение силой около семи баллов вызвало небольшое цунами. Затопило улицы городов Сеферихисар и Чешме в провинции Измир.
Businesses in #Turkey's south-western province of #Izmir have been hit by #tsunami-related flooding after an #earthquake with a magnitude of up to 7.0 struck the country's #Aegean coast #deprem #İzmir pic.twitter.com/0Hoj5GRuMj— Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) October 30, 2020
В соцсетях публикуют видео стихийного бедствия: потоки воды тащат стулья, холодильники, столы и даже автомобили. Утонул по меньшей мере один человек.
Another tsunami footage from the earthquake in Izmir province of Turkey.— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 30, 2020
This one is really dangerous pic.twitter.com/62zfddWSi8
Напомним, что последнее землетрясение в Украине произошло 8 октября. На Буковине ощущались толчки силой 1,5 бала. Сейсмологи предупреждают, что землетрясение в нашей стране может случиться в любой момент.
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