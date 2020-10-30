В результате мощного землетрясения с эпицентром в Эгейском море и ощущавшегося в Турции, Греции, Болгарии и Македонии, погибли как минимум 8 человек, еще 257 получили ранения. Об этом сообщает Haberturk.

Магнитуда землетрясения составила от 6,6 до 7 баллов по шкале Рихтера. Сильнее всего пострадала прибрежная турецкая провинция Измир, там разрушены несколько десятков домов. Спасатели расчищают завалы и уже вытащили из-под обломков 70 человек.

В греческом городе Неон-Карловаси на острове Самос рухнула церковь Божьей Матери. На Самосе погибли два подростка, на которых рухнула стена.

Как пишет британское Metro, землетрясение силой около семи баллов вызвало небольшое цунами. Затопило улицы городов Сеферихисар и Чешме в провинции Измир.

В соцсетях публикуют видео стихийного бедствия: потоки воды тащат стулья, холодильники, столы и даже автомобили. Утонул по меньшей мере один человек.

Another tsunami footage from the earthquake in Izmir province of Turkey.



This one is really dangerous pic.twitter.com/62zfddWSi8 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 30, 2020

Напомним, что последнее землетрясение в Украине произошло 8 октября. На Буковине ощущались толчки силой 1,5 бала. Сейсмологи предупреждают, что землетрясение в нашей стране может случиться в любой момент.