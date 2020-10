В результате мощного землетрясения с эпицентром в Эгейском море и ощущавшегося в Турции, Греции, Болгарии и Македонии, погибли как минимум 8 человек, еще 257 получили ранения. Об этом сообщает Haberturk.

Магнитуда землетрясения составила от 6,6 до 7 баллов по шкале Рихтера. Сильнее всего пострадала прибрежная турецкая провинция Измир, там разрушены несколько десятков домов. Спасатели расчищают завалы и уже вытащили из-под обломков 70 человек.

В греческом городе Неон-Карловаси на острове Самос рухнула церковь Божьей Матери. На Самосе погибли два подростка, на которых рухнула стена.

Как пишет британское Metro, землетрясение силой около семи баллов вызвало небольшое цунами. Затопило улицы городов Сеферихисар и Чешме в провинции Измир.

Businesses in #Turkey's south-western province of #Izmir have been hit by #tsunami-related flooding after an #earthquake with a magnitude of up to 7.0 struck the country's #Aegean coast #deprem #İzmir pic.twitter.com/0Hoj5GRuMj