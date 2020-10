В Турецком городе Измир зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1, 4.2, 4.8 баллов, которое нанесло городу серьезные разрушения Об этом сообщает Haberturk.

Эпицентр подземных толчков находится в районе Сеферихисар на глубине 11,8 км. Отголоски землетрясения ощущались в Стамбуле. Также содрогнулись регионы Мраморного и Эгейского морей.

Looks really frightening! Pray for the people of İzmir, my beautiful hometown! #deprem pic.twitter.com/nlWnxLBIZC