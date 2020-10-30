О жертвах или пострадавших не сообщается/ фото: CNN

В Турецком городе Измир зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1, 4.2, 4.8 баллов, которое нанесло городу серьезные разрушения Об этом сообщает Haberturk.

Эпицентр подземных толчков находится в районе Сеферихисар на глубине 11,8 км. Отголоски землетрясения ощущались в Стамбуле. Также содрогнулись регионы Мраморного и Эгейского морей.

Looks really frightening! Pray for the people of İzmir, my beautiful hometown! #deprem pic.twitter.com/nlWnxLBIZC — İlker Sezer (@Ilkersezerrr) October 30, 2020

Отмечается, что после землетрясения на местных пляжах поднялся уровень воды и город накрыло небольшой волной.о жертвах или пострадавших пока не сообщается.

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Bornova'da bir bina çöktühttps://t.co/4cqK48lFW9 pic.twitter.com/ruZABZrvUJ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 30, 2020

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