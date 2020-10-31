Высший антикоррупционный суд отправил за решетку на 2 месяца первого замдиректора ГП "Морской торговый порт "Южный", его обвиняют в организации коррупционной схемы при проведении тендеров. НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 11 представителям руководства порта. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

По источникам издания, НАБУ с сентября 2017 занимается расследованием хищений на тендерных схемах в ДП "МТП "Южный". Открыты несколько десятков судебных определений по уголовному производству № 4520170000592 по ст.191 ч.5 УК (хищение в особо-крупных размерах).

"По версии следствия и.о. директора порта "Южный" Виталий Жуковский, назначенный на должность 26.12.2016 и уволенный по причине злоупотреблений служебным положением, его первый заместитель Роман Инде (назначен 21.01.2017), и и.о. заместителя директора по материально-техническому обеспечению Олег Трайдакало, назначенный 09.03.2017 и уволенный 29.10.2019 по соглашению сторон, а также заместитель директора по экономике и финансам, назначенный 07.02.2017, Сергей Ковшар, причастны к организации коррупционных тендерных закупок. Так, с 2017 по 2019 победителями большинства тендеров порта "Южный" оказались 14 частных компаний. Предприятия ООО "ТЕХНОСОЛЮШЕН", ООО "ТЕТКОМ-ГРУП", ООО "МИЛЕНИУМ МЕРИТАЙМ", ООО "АЛЮР-ГРУП" и другие были связаны между собой и контролировались руководством порта – и. о. директора порту Жуковским, первым заместителем Инде, заместителем-председателем тендерного комитета (на то время) Ковшаром, заместителем директора Трайдакало. Поставка товаров/работ/услуг для ДП МТП "Южный" координировались через бывшего директора ООО "МІЛЕНІУМ МЕРІТАЙМ" Жеребцова, давнего бизнес-партнера Инде. По указанию Инде, Ковшара и Трайдакало, тендерный комитет готовил документацию под определенный товар и победителя, включая дискриминационные условия, отклоняя ценовые предложения других участников торгов. Также, по указанию Инде и Трайдакало работники отдела материально-технического обеспечения порта передавали информацию о потребности закупки товаров/робот/услуг своим должностным лицам указанных выше субъектам хозяйствования для поиска реальных поставщиков товаров/работ/услуг через указанные предприятия для ДП "МТП "Южный"... С 10.04.2017 по 23.04.2018 указанные компании выиграли более 50 тендеров в ДП "МТП "Южный" на 305934554,86 грн., сумма завышения стоимости товаров/работ/услуг составляет более 152 млн грн (цена поставщика в порт выше цены производителя больше чем в 2 раза)", - говорится в материале.

После ухода Жуковского 23.06.2018 с должности директора ДП "МТП "Южный" на должность и.о. директора ДП "МТП "Южный" был назначен Яблунивский, но 04.11.2019 он был уволен с должности ввиду якобы невыполнения условий договора. Он оспаривает приказ министра инфраструктуры об его увольнении. 29.11.2019 на должность директора порта назначен Олейник. Несмотря на позитивную динамику работы предприятия, его увольняют по непонятным коллективу порта причинам. С 19.08.2020 по распоряжению премьер-министра Шмыгаля приводят к руководству порта обвиняемого в коррупционных схемах Ковшара, назначив его и. о. директора ДП "МТП "Южный", а он своим приказом восстанавливает О. Трайдакло в качестве советника в вопросах закупок, и назначает его уполномоченным по проведению закупок.

Таким образом, вся группа лиц, которых подозревали в коррупции в ГП "МТП "Южный", вернулась на предприятие.