Від понеділка в Україні діятиме нове карантинне зонування. "Червоні" - 11 обласних центрів. Один з них - Харків. Місто серед лідерів за кількістю нових випадків зараження. Чи справляються лікарні з напливом хворих і чого бракує?

"Швидкі" під'їжджають до приймального відділення одна за одною.

Сюди, до інфекційної лікарні, везуть уже тільки тяжкохворих, і то, якщо звільняються місця. Кисневих точок бракує - усі 38 апаратів штучної вентиляції легень зайняті.

Цей чоловік нервується. Його дружину не приймає жодна лікарня.

Объездили все больницы, куда только можно. Нигде никто ничего не берет! Никто ничего не дает. С поликлиники просто вышвырнули нас, вызвали "скорую", и вперед!

Поруч, у швидкій, сидить старенька - їй дали кисень. Та у відділенні для неї місця теж немає.

Вот вывозим с приемного отделения в палаты. Мест нет. Вот как быть? Куда ложить больных? Вот люди сидят, куда их положить?! Ответьте на вопрос!

Поруч алеєю ідуть родичі з передачами. У Наталії чоловік уже місяць у лікарні.

Наталія, дружина хворого на COVID-19:

Кушать ношу. Лекарства покупаю. За месяц я уже потратила 70 тысяч. Все, что пишут - антибиотики, все.

У цього чоловіка у стаціонарі одразу двоє рідних.

Олексій, житель Харкова:

Все за свои деньги - лекарства. Ну, вот начиналось от 1600 в день. Ну и чуть-чуть меньше. Чем становится легче, тем чуть-чуть меньше. Но очень дорого выходит. Лекарства, все. Бесплатного ничего нет.

Головний лікар пояснює: гроші від Національної служби здоров'я уже надійшли. Їх має вистачити не лише на надбавки лікарям, а з наступного місяця ще й на безкоштовні ліки для хворих. Та виникла нова проблема: на складах - затримки із поставками медикаментів.

Павло Нартов, головний лікар Харківської обласної інфекційної лікарні:

Проблеми наразі з антибіотиками, резервними антибіотиками, наприклад, з тим же меропінемом. Які необхідно назначати хворим з тяжким перебігом. Ну і стандартні антибактеріальні препарати, це цефлоспаріни третього покоління.

Важко знайти й діагностичні матеріали.

Павло Нартов, головний лікар Харківської обласної інфекційної лікарні:

Наприклад, такі, як показник для визначення дідімеру, це-реактивного білка, його нема в наявності в Україні. Проблеми зараз от наприклад для сіпапної терапії, для апаратної ШВЛ немає масок. Також ми оприлюднили на "Прозорро". Але їх немає. Ніхто не виходить з пропозиціями.

А це відділення, де лежать найтяжчі хворі. Тут не вистачає лікарів-анестезіологів.

Володимир Корсунов, лікар-анестезіолог:

Один врач на 37 ИВЛ за пределами реанимации, он, конечно, бегает непрерывно. Но он не может находиться в двух отделениях одновременно.

Щоб розмістити хворих у стаціонарі, дістали усі старі ліжка.

Это сетка, видите, подкладывают деревяшку, чтобы она не прогибалась. То есть кровати все убитые настолько, что тяжело спать.

Дві залізничні лікарні, які повинні додатково приймати хворих на COVID-19, наразі не відкрилися. Пацієнтів на вільні кисневі ліжка везуть у районні лікарні.

Володимир Скоробагач, заступник голови Харківської облради:

В Балаклею возили. Там, где освобождается хоть любая точка кислородная, везут туда больного, потому что им нужен кислород. Здесь все, кислорода нет.

Харківські волонтери планують організовувати бригади медиків, які допомагатимуть тяжкохворим удома.