В понедельник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский записал для фракции "Слуга народа" аудиообращение, в котором говорится, что пора делать сложный, но обязательный выбор. Об этом сообщает lb.ua со ссылкой на источники во фракции.

Отмечается, что сообщение поступило в партийный чат "Слуги народа".

Странное поведение судей Конституционного суда в считанные часы поставило страну на грань катастрофы. Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование. Или мы наконец-то станем действительно мощной политической силой и скажем свое слово - "нет". Нет вранью.

Зеленский напомнил, что чуть больше года назад "удалось шокировать старую коррупционную политику". Президент заявил, что не сомневается, что депутатов будут соблазнять и ломать сторонние силы, даже внутри фракции.

Время требует от нас правильных эмоций и смелости ... Сегодня надо показать свое единство, показать, что мы партия, которая умеет драться за себя, за свое имя, за свою политику. Неужели вы не видите, что другие партии, которые еще вчера должны были уйти в небытие, стоят в стороне и смеются. Может докажем, что мы намного сильнее?

Глава государства добавил, что бой идет за имидж и репутацию Украины, за необратимость изменений и невозврат "ко вчерашнему дню".

Мы либо докажем, что является настоящей партией, которая умеет объединяться, или докажем, что такие же, как все ... По итогам сегодняшних ваших решений, голосований, будем принимать глобальные решения, попробуем жестко перезагрузить всю систему.

Он заявил, что "надо принять жесткие решения по Конституционному суду. Обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Проживем и без просьб".

История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только через предложенный закон - надо обязательно поддержать.

Также он добавил, что если будет найден другой, менее конфликтный путь - будет другое решение.

Напомним, ранее Зеленский жестко высказался о скандале вокруг КСУ. Читайте также о том, что Зеленский потребовал уволить всех судей КСУ.