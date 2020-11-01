Президент Украины Владимир Зеленский, 1 ноября, высказался о скандале вокруг Конституционного Суда и заявил, что демарш КСУ – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и страны. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Президент также отметил, что сейчас на чашах весов: уничтожение того, за что боролись на Майданах, и полноценная свобода.

Так вот, сегодня на одной чаше весов - уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших площади. Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше безнаказанности? Или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили - да, хотим новых отношений. А вот Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми же, которые всегда "руку на сердце" и рубашку готовы рвать за страну, считают иначе. Всем им очень нужно сохранения "касты неприкасаемых"

Зеленский отметил, что судьи испугались ответственности.

Они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ уже от нашей власти не получило право на полноценную оперативно-розыскной работу. Пока не заработал Высший антикоррупционный благодаря смене власти в 2019-м. И вот здесь им всем стало страшно. Очень. И сразу захотелось выйти из всех договоренностей о создании другой, прозрачной реальности. Формальные поводы найдены. И вдруг Суд в ускоренном формате начинает рассматривать и отменять фундаментальные законы. Всю антикоррупцию.

Глава государства добавил, что следующим судьи хотят нарушить работу Высшего антикоррупционного суда, который "будет сажать топ-воров за решетку".

НАБУ, которому мы дали возможности. НАПК, которое начало тщательно смотреть, кто и сколько заработал и потратил. На очереди – тот же Высший антикоррупционный, который будет сажать топ-воров за решетку. Ну не хотят старые элиты платить по любым счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные годы бесконтрольной жизни

Зеленский также добавил, что на на другой чаше весов – полноценная свобода, полноценные права людей и гарантии справедливости, полноценное современное государство.

На другой чаше весов – полноценная свобода. Полноценные права людей и гарантии справедливости. Полноценное современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы. На другой чаше весов – все мы, граждане свободной страны. Той, которую мы до сих пор пытаемся вырвать у олигархов. Той, где нельзя наглеть, обворовывать, скупать министров и депутатов.

Также глава осударства назвал действия Суда демаршем и заявил, что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения коррупционного образа жизни. Зеленский также отметил, что все черти из политического ада открывают свои настоящие лица, "чьи фамилии все знают".

Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят – на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО заявил, что система электронного декларирования будет работать. Кроме того, глава государства потребовал уволить всех судей КСУ.