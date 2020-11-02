Бывший капитан российской сборной по боксу Никита Иванов избил другого боксера в поезде. Пострадавший находится в коме. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

34-летний Никита Иванов выступает в полутяжелом весе (до 81 кг). Он чемпион Европы, не последний персонаж в российском боксе.

Как стало известно, несколько дней назад боксеры поездом возвращались в Москву с соревнований в Ульяновске. В дороге Иванов выпил, после чего повздорил со своим коллегой-боксером Бассиром Мирсиябовым.

Началась драка во время которой Иванов отправил своего соперника в нокаут. Мирсиябова экстренно госпитализировали, он находится в коме на аппарате ИВЛ. Иванов задержан.

34-летний Никита Иванов выступает в полутяжелом весе (до 81 кг). Он чемпион России, обладатель золотой (2013) и серебряной (2014) медалей чемпионата Европы. В прошлом был капитаном национальной сборной России по боксу.



В 2015 году он был отстранен от соревнований после того, как в его пробе обнаружили запрещенные вещества. Позже он был полностью оправдан. Из-за скандала он не смог отобраться на Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что чемпиону мира по боксу из России дали срок за сексуальное домогательство.