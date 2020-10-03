Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBA и IBF Сергей Ковалев Источник: открытые источники

Бывший российский чемпион мира по боксу в полутяжелом весе (до 80 кг) по версиям WBA и IBF Сергей Ковалев получил три года тюрьмы условно по уголовному делу о сексуальном домогательстве. Такое решение вынес суд в США, сообщает TMZ.

Ковалев был арестован в июне 2018 года по обвинению в нападении на женщину. Инцидент произошел на торжественном открытии боксерского зала в Калифорнии, где чемпион познакомился с американской моделью Джейми Фронтц. Она отвергла его настойчивые ухаживания, за что он сломал ей нос и повредил лицо, нанеся сотрясение мозга.

Она заявила против боксера в полицию, обвинив в попытке изнасилования. А также подала против него гражданский иск, по которому требует $650 тыс. в качестве компенсации. Ковалев, который живет в США, уже согласился на "отступные". Также ему предстоит пройти курс программы по управлению гневом.

37-летний Сергей Ковалев одержал 34 победы на профессиональном ринге при 4 поражениях. Еще один поединок с его участием завершился вничью. Свой последний бой россиянин провел в ноябре 2019 года, уступив нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и потеряв титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Напомним, что из-за обвинения в изнасиловании 6 лет в тюрьме провел бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон.