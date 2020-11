В университете Кабула группа террористов устроила стрельбу, в результате которой погибли два десятка человек. Об этом сообщает AlJazeera.

В здании высшего учебного заведения была запланирована выставка иранских книг, которую должны были посетить несколько высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что на месте происшествия произошел также взрыв. Трагедия унесла жизни 20 человек, еще 40 получили ранения. Правоохранители расследуют инцидент.

#BreakingNews : Gunshots are being heard from inside the #Kabul university, #Afghanistan. I strongly condemn. May Allah protect all teachers , students and other staff.#Kabul pic.twitter.com/k73JGofqhy