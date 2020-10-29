Теракт в Ницце: нападавшего задержали [ Редактировать ]
В четверг, 29 октября, в Ницце у базилики Нотр-Дам на людей напал неизвестный с ножом. Полиция задержала человека, который совершил теракт. Пока детальной информации о его личности нет. Об этом сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в Twitter.
Полиция задержала нападавшего. При задержании он получил ранения и его увезли медики.
Также французские СМИ сообщили, что нападение на людей в храме будет расследовать Управление по борьбе с терроризмом. На данный момент на месте происшествия на авеню Жана Медсана установлен полицейский кордон. Также здесь находятся машины скорой помощи и пожарные.
Смотрите также видео с места событий.
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