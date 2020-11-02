Рішення Конституційного суду щодо скасування е-декларування сьогодні обговорювали у парламенті на Погоджувальній раді. Точніше - депутати говорили про поновленння е-декларування. А ще - про бюджет, штрафи за відсутність масок та загалом про коронавірус.

Чим житиме парламент цього тижня?

За понад місяць карантинно-виборчих канікул депутати встигли напланувати собі роботи. Цей тиждень обіцяє стати багатим на гучні рішення та заяви. Вже завтра перед обранцями звітуватиме міністр охорони здоров"я - розкаже про ситуацію з коронавірусом.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Турбує всю країну ситуація з пандемією. Ми погоджуємось, що давайте викличемо пана Степанова раніше, щоб країна почула всю ситуацію з пандемією, куди ми рухаємось чи очікувати нам локдауну і так далі.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

У нас сьогодні не те, що немає вільних ліжок у лікарнях, у нас сьогодні вже люди скоро під лікарнями помирати будуть. Ліки - спробуйте запитати у тих людей, які потрапили в лікарю - які їм видають списки медикаментів для того, щоб вони за свій кошт купували. А у них немає таких грошей, абсолютно.

В опозиції ж вимагають розібратися, куди поділися кошти, які мали піти на боротьбу з коронавірусом.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Сьогодні зрозуміло, що з тих 64 млрд, про які ви, Дмитро Олександрович сказали - подивившись на звіт рахункової палати куди вони поділись, ми будемо звертатись до правоохоронних органів, щоб була надана правова оцінку: куди вони, і хто був ініціатором. Що до медицини дійшло тільки п’ята частина тих коштів, які були виділені з цього фонду і куди поділи інше.

А ще цього тижня нардепи планують відновити обов'язкове декларування доходів чиновників. Його минулого тижня скасував Конституційний суд.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Завдяки цьому рішенню у нас люди не зможуть подорожувати без віз до Європи. Бюджет - не буде чим закрити діру, а уряду не буде чим платити всім - лікарям, вчителям, пожежникам, бюджетникам - тому що КСУ вирішив прийняти таке рішення. Тому, шановні колеги, ми з фракцією "Голос" повністю підтримуємо те, що нам треба повертати електронне декларування.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Ми зареєстрували законопроекти, які відновлюють кримінальну відповідальність за електронне декларування.

Проект закону про відновлення е-декларування винесуть на розгляд, щойно його схвалить профільний комітет. Це може статися найближчими днями. А під кінець тижня очікують на проект бюджету на наступний рік.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

На четвер ми плануємо розгляд бюджету. На цьому тижні ми ще будемо розглядати з важливих законопроектів - 3711. Це пов'язано з реформою судів, так званий законопроект "інвест-няні".

Коронавірусом почнуть, ним і закінчать. Наприкінці тижня обранці розглядатимуть підвищення штрафів за не носіння масок.