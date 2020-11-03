Коронавирус продолжает атаковать жителей мира, но большинство зараженных даже не знают, когда стоит прекращать лечение от болезни. В Министерстве здравоохранения рассказали, при каких условиях стоит прекращать терапию. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

Если у вас "заболевание средней тяжести, которое имеет тяжелую сопутствующую патологию в стадии декомпенсации" вас также должны госпитализировать.

Соответствующие изменения были внесены приказом Минздрава №2438 от 27.10.2020 года.

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