Коронавирус проявился новым симптомом на коже [ Редактировать ]
Около половины заболевших коронавирусом жалуются отечность и покраснение пальцев ног. Об этом сообщает The Telegraph.
"Ковидные пальцы" изучает Международная лига дерматологических сообществ и Американская академия дерматологии. Симптомы держатся на протяжении четырех недель.
Похоже, есть определенная подгруппа пациентов, у которой после заражения COVID появляется воспаление пальцев ног, которое делает их красными и отечными, а потом они со временем становятся фиолетовыми.
Отмечается, что в некоторых случаях симптом проходит в течении 15 дней, но 16% пациентов нуждаются в госпитализации в связи с новым симптомом COVID-19.
Фото: The Telegraph
Ранее мы писали, что ученые назвали новые симптомы коронавируса. Слабость в мышцах, утомляемость и сыпь на ногах могут указывать на наличие инфекции.
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