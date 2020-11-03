"Дійшли точки неповернення": у МОЗ прокоментували ситуацію із коронавірусом [ Редактировать ]
Черговий антирекорд і точка неповернення. Майже дев'ять тисяч нових хворих на коронавірус додалось в Україні за минулу добу. 157 пацієнтів померли. Більше тисячі - потрапили до лікарень. Найбільше заражень у столиці, на Харківщині та Хмельниччині. І в МОЗі ситуацію називають близькою до катастрофи.
До речі, раніше саме цифру в дев'ять тисяч інфікувань на добу - називали критичною. І приводом для введення локдауну. І про ситуацію із ковідом сьогодні говорив міністр у парламенті. Каже: попереду важкі часи.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
Ми дійшли точки неповернення і близькі до катастрофи. Попереду важкі часи. Наступні слова нікому не сподобаються. Але це так. Немає когось окремого відповідального за боротьбу з ковід. Ніхто не здатен вирішити самотужки проблему з коронавірусом. Ніхто ні за кого теж не вирішить цю проблему. Настав час відповідальності кожного.
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