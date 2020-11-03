Черговий антирекорд і точка неповернення. Майже дев'ять тисяч нових хворих на коронавірус додалось в Україні за минулу добу. 157 пацієнтів померли. Більше тисячі - потрапили до лікарень. Найбільше заражень у столиці, на Харківщині та Хмельниччині. І в МОЗі ситуацію називають близькою до катастрофи.

До речі, раніше саме цифру в дев'ять тисяч інфікувань на добу - називали критичною. І приводом для введення локдауну. І про ситуацію із ковідом сьогодні говорив міністр у парламенті. Каже: попереду важкі часи.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: