Дело Маркива: Зеленский отреагировал на освобождение военного [ Редактировать ]
Во вторник, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение по освобождению украинского военного Виталия Маркива из итальянской тюрьмы. Об этом Зеленский заявил в Telegram.
По его словам, эта победа придает сил в борьбе за остальных украинцев, находящихся в плену или в тюрьме за границей.
Зеленский поблагодарил всех причастных к итоговому положительному вердикту итальянского суда по апелляции.
Это министерство внутренних дел, уполномоченный по правам человека, наши дипломаты, юристы, адвокаты, журналисты, общественные деятели, наша диаспорта в Италии, Европе и мире.
Віталій Марків на волі 🇺🇦Опубликовано Людмилой Денісовой Вторник, 3 ноября 2020 г.
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