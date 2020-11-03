Во вторник, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение по освобождению украинского военного Виталия Маркива из итальянской тюрьмы. Об этом Зеленский заявил в Telegram.

По его словам, эта победа придает сил в борьбе за остальных украинцев, находящихся в плену или в тюрьме за границей.

Зеленский поблагодарил всех причастных к итоговому положительному вердикту итальянского суда по апелляции.

Это министерство внутренних дел, уполномоченный по правам человека, наши дипломаты, юристы, адвокаты, журналисты, общественные деятели, наша диаспорта в Италии, Европе и мире.

Ранее об его освобождении заявил Аваков.