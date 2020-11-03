Во вторник, 3 ноября, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинского военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива оправдал апелляционный суд в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.

"Виталий Маркив возвращается с нами на Родину Миланский апелляционный суд вынеся оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдал его. Справедливость есть", - также написала украинский омбудсмен Любмила Денисова.

Ранее мы писали о том, что задержанную в Минске украинку освободили.