Украинского военного Виталия Маркива освободили [ Редактировать ]
Во вторник, 3 ноября, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинского военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива оправдал апелляционный суд в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.
"Виталий Маркив возвращается с нами на Родину Миланский апелляционный суд вынеся оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдал его. Справедливость есть", - также написала украинский омбудсмен Любмила Денисова.
Маркива освободили!!)!!!! Только что аппеляционный суд принял решение!Опубликовано Арсеном Аваковым Вторник, 3 ноября 2020 г.
Ранее мы писали о том, что задержанную в Минске украинку освободили.
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