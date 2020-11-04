Курс криптовалюты резко подскочил в день выборов в США Источник: BitNovosti

В ночь на 4 ноября курс биткоина (Bitcoin) поднялся выше отметки $14 тысяч. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

В 1:29 по киевскому времени 4 ноября биткоин стоил $14 018, подорожав на 2% за два часа. Отметку в $14 тыс. криптовалюта "пробила" второй раз за неделю. Предыдущий пик биткоина зафиксирован 31 октября.

Стоимость биткоина начала заметно расти после того, как в США закрылись первые избирательные участки на выборах президента США. Его цена "просела" после того, как подсчет голосов показал больше голосов у Джо Байдена.

На момент написания новости стоимость биткоина составляла $13 738.

Напомним, что в прошлые выборы президента США биткоин также начал дорожать: с $700 в ноябре 2016 года до почти до $19 166 в декабре 2017-го. После исторического максимума криптовалюта в разы подешевела.

По задумке разработчиков, эмиссия биткоинов прекратится, когда будет добыто 21 млн монет. Предположительно это состоится в 2140 году.

Ранее сообщалось, что из-за выборов США в России стремительно дорожает доллар и евро.