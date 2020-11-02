Обвал рубля: в России стремительно дорожает доллар и евро [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Российский рубль резко ослаб с начала новой недели. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Курс евро на торгах Московской биржи поднимался утром 2 ноября до 94,14 рубля - максимума с декабря 2014 года. Курс доллара приближается к 81 рублю - максимального значения с 30 марта. По отношению к закрытию пятничных торгов американская валюта подорожала почти на 1,3 руб.
На российскую валюту давит снижение цен на нефть на фоне набирающей обороты пандемии коронавируса, санкционное давление со стороны США и Евросоюза и приближение выборов в США. По всем соцопросам победить должен демократ Джо Байден, занимающий агрессивную антироссийскую позицию.
Чтобы сдерживать падение курса нацвалюты, Банку России приходится продавать валютные резервы. Для удовлетворения спроса на рынок ежедневно "выбрасывают" около $130 млн.
Восстановления позиций рубля эксперты ожидают лишь к декабрю - после нормализации политической ситуации в США вкупе со снятием части ограничительных мер в Европе.
Напомним, что в Украине американская валюта также бьет рекорды - 30 октября доллар вырос до максимума за два года.
Ранее сообщалось, что цена биткоина "взлетела" до рекордного максимума за 2020-й год.
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