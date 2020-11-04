В среду, 4 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не собирается вводить локдаун. Однако, ухудшение ситуации с коронавирусом заставит властей прибегнуть к более жестоким ограничениям.

Об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, страны мира вводят полный локдаун, но Украина пока этого делать не будет.

"Мы сейчас не собираемся идти по этому пути, вводить локдаун целой страны, но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это, фактически, заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", - заявил он.

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