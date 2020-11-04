В среду, 4 ноября, клиенты киевского ресторана Mister Cat получили оскорбительные пуш-уведомления. О странной рассылке посетители стали делиться в социальных сетях, жаловаться официальной странице ресторана, обсуждать в группах районов.

Сообщения содержали шутки и оскорбления в адрес получателей.

Скриншот из комментариев в Facebook-группе "Позняки Осокорки Харьковский — жилые массивы Дарницкого р-на г.Киева"

Официально ресторан уже принес извинения клиентам, опубликовав объяснение в сториз Instagram. Как сообщается, причиной стал технический сбой, "в результате которого всем клиентам неизвестным лицом были отправлены негативные сообщения".

Скриншот из сториз Mister Cat

Представители сети предоставили AIN.UA такой комментарий:

"За сутки мы получили две волны атаки на приложение — первая коснулась нашей бонусной системы, следом ночью гости получили оскорбительные уведомления. Мы очень сожалеем из-за того, что пришлось ощутить, читая этим сообщения. В данный момент мы занимаемся укреплением безопасности приложения, перерасчетом бонусных баллов и разработкой программы компенсации".

Как отмечает коммуникационный стратег, соавтор Telegram-канала Digital Masons Евгений Зингерман, официальная позиция компании в такой ситуации и не могла звучать по-другому. И что с большой вероятностью, это может быть месть обиженных сотрудников.

Ранее мы писали о том, что кафе и рестораны будут оштрафованы за клиентов без масок.