Оскорбления и нецензурная речь: Mister Cat разослал клиентам гневные сообщения [ Редактировать ]
В среду, 4 ноября, клиенты киевского ресторана Mister Cat получили оскорбительные пуш-уведомления. О странной рассылке посетители стали делиться в социальных сетях, жаловаться официальной странице ресторана, обсуждать в группах районов.
Сообщения содержали шутки и оскорбления в адрес получателей.
Официально ресторан уже принес извинения клиентам, опубликовав объяснение в сториз Instagram. Как сообщается, причиной стал технический сбой, "в результате которого всем клиентам неизвестным лицом были отправлены негативные сообщения".
Представители сети предоставили AIN.UA такой комментарий:
"За сутки мы получили две волны атаки на приложение — первая коснулась нашей бонусной системы, следом ночью гости получили оскорбительные уведомления. Мы очень сожалеем из-за того, что пришлось ощутить, читая этим сообщения. В данный момент мы занимаемся укреплением безопасности приложения, перерасчетом бонусных баллов и разработкой программы компенсации".
Как отмечает коммуникационный стратег, соавтор Telegram-канала Digital Masons Евгений Зингерман, официальная позиция компании в такой ситуации и не могла звучать по-другому. И что с большой вероятностью, это может быть месть обиженных сотрудников.
Ранее мы писали о том, что кафе и рестораны будут оштрафованы за клиентов без масок.
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