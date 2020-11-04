По состоянию на 4 ноября, кандидат в президенты США Джо Байден обходит Дональда Трампа в Мичигане и Висконсине - ключевых штатах, где еще продолжается подсчет голосов. Об этом сообщает Fox News.

В частности, по результатам обработки 94% бюллетеней в штате Мичиган, Байден получил поддержку 49,41% избирателей, Трамп - 49,05%. Победа в Мичигане дает 16 голосов выборщиков.

При этом в штате Висконсин, по результатам обработки 95% процентов бюллетеней, также побеждает бывший вице-президент США с 49,57% голосов. Действующий президент США здесь поддержали 48,94%. Победа в Висконсине дает 10 голосов выборщиков.

Для победы на выборах президента необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Байден пока лидирует в 23 штатах: Вашингтон, Орегон, Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Вермонт, Колорадо, Гавайи, Миннесота, Иллинойс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Мэриленд, Делавэр, Род-Айленд , Коннектикут, округ Колумбия, Вирджиния, Мэн, Мичиган, Висконсин.

Трампа больше поддерживают в 27 штатах: Флорида, Айова, Северная Каролина, Южная Каролина, Огайо, Техас, Алабама, Арканзас, Айдахо, Индиана, Кентукки, Канзас, Луизиана, Миссури, Миссисипи, Оклахома, Южная Дакота, Северная Дакота, Теннесси, Юта , Западная Вирджиния, Вайоминг, Небраска, Монтана, Аляска (подсчитано 45% голосов), Джорджия, Пенсильвания.

В свою очередь Трамп считает "очень странными" такие промежуточные результаты выборов. На своей странице в Twitter Трамп написал:

Вчера вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, которые почти во всех случаях контролируются и управляются демократами. Затем один за одним они стали волшебным образом исчезать после того, как были подсчитаны внезапные вбросы бюллетеней. Очень странно. А те, кто проводили экзитполы, представили все совершенно неправильно.

Также Дональд Трамп заявил о том, что у него пытаются украсть победу.