Небольшое похолодание стало неожиданностью для многих людей. Кто-то еще не успел оправиться от осенней прохлады, как синоптики уже прогнозирует, что морозы и снегопад вскоре накроют Украину. Об этом рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык, сообщает "Апостроф".

Уже с четверга, 5 ноября еще больше похолодает. В ночное время стоит приготовиться к заморозкам до -2 градусов, в среднем ночная температура будет в пределах от 0 до +5 градусов.

Однако, Билык уточнил, что к понижению температуры и морозам в ночное время в период с 5 по 6 ноября стоит приготовиться жителям северных, а также северо-восточных областей Украины. В дневные часы, по словам синоптика, будет еще достаточно тепло - от +5 до +10 градусов тепла.

По словам синоптика, в ближайшие дни все же на большей части территории страны погода не изменится. Однако, в Карпатах уже с 5 ноября начнется дождь с мокрым снегом. В ночное время там температура будет в районе +3...+8 градусов, а днем воздух прогреется от +9 до +15 градусов.





Народный синоптик Владимир Деркач ранее и вовсе обрадовал украинцев заявлением, что в текущем месяце вернется "бабье лето". По его прогнозу почти целый месяц сохранится достаточно теплая для этой поры года, только в последние 10 дней ноября существенно похолодает.

Также он не исключил, что и декабрь будет теплым, зимней погоды до Нового года не стоит ожидать. А вот какой погода будет с января 2021 года в разгар зимы, никто пока из синоптиков не берется прогнозировать.

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