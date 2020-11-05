Ужесточение карантина: Кабмин собирает экстренное заседание [ Редактировать ]
В пятницу, 6 ноября, состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины. В ходе встречи будут обсуждаться рекомендации по усилению карантина в Украине, предложенные Министерством здравоохранения. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
В частности, правительство может запретить курсировать в "красной зоне" железнодорожному транспорту, пригородным электричкам, автобусам в междугороднем, внутриобластном и межобластном сообщении. Легковых автомобилей ограничения не касаются.
Междугороднее сообщение и ж/д могут остановить, если населенный пункт попадает в "красную" зону. Это прописано в постановлении Кабинета министров.
Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый - ограничение работы общественного транспорта. Второй - запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается.
Ранее мы писали о том, что в киевском метро вводят жесткий контроль карантина.
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