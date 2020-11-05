В пятницу, 6 ноября, состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины. В ходе встречи будут обсуждаться рекомендации по усилению карантина в Украине, предложенные Министерством здравоохранения. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В частности, правительство может запретить курсировать в "красной зоне" железнодорожному транспорту, пригородным электричкам, автобусам в междугороднем, внутриобластном и межобластном сообщении. Легковых автомобилей ограничения не касаются.

Междугороднее сообщение и ж/д могут остановить, если населенный пункт попадает в "красную" зону. Это прописано в постановлении Кабинета министров.

Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый - ограничение работы общественного транспорта. Второй - запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается.

Ранее мы писали о том, что в киевском метро вводят жесткий контроль карантина.