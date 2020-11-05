Украинцам готовят новые карантинные ограничения [ Редактировать ]
В четверг, 5 ноября, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве предложил ввести новые ограничения в Украине из-за роста заболеваемости COVID-19.
Об этом сказал в ходе брифинга.
Мы хотим предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины. Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах.
Ранее мы писали о том, что в Украине хотят ввести так называемый "час для пожилых".
по теме
Министерство здравоохранения предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина
В Киеве умер известный украинский профессор и реаниматолог Феликс Глумчер
Он заявил, что в сезон холодов можно одновременно заболеть гриппом и коронавирусом
За сутки 4 ноября в мире от коронавируса умерло рекордное количество людей
Во Львове власть готовится разворачивать сотни новых мест для пациентов с коронавирусом в местных больницах