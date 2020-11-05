Скандал вокруг КСУ: Шмыгаль исключил проблемы с МВФ [ Редактировать ]
Ситуация вокруг Конституционного суда и отмены антикоррупционного законодательства не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). При этом Фонд обеспокоен этой ситуацией. Об этом журналистам заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В частности, у него спросили, скажется ли ситуация с КСУ на выполнении программы Фонда.
"Нет, потому что Украины четко декларирует и показывает свои европейские намерения. Свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", - ответил Шмыгаль.
Он добавил, что МВФ понимает реформаторские стремления Украины, поэтому финансирование и выполнение программы продолжится.
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