В четверг, 5 ноября, депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заблокировал запланированное рассмотрение законопроекта о восстановлении е-декларирования, внеся альтернативный законопроект. Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания парламента.

По его словам, теперь Рада вынуждена перенести на следующую пленарную неделю рассмотрение законопроекта о восстановлении э-декларирования.

"В понедельник все депутатские фракции-группы достигли единой позиции по законопроекту № 4304 (О восстановлении действия отдельных положений закона Украины О предотвращении коррупции и УК)", - сказал Разумокв.

Подписались 126 народных депутатов, но по непонятным для меня причинам, вчера, после того как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что этот документ будет рассматриваться в зале сегодня. После того как профильный комитет его рассмотрел и предложил ВР принять за основу и в целом, один из наших коллег, Александр Дубинский, внес альтернативный законопроект 4104-1.

По его словам, теперь, в соответствии с законом, парламент вынужден отложить рассмотрение законопроекта.

Я не буду комментировать это действие, но Верховная Рада не нарушает законы. Мы сегодня не можем рассмотреть этот закон, потому что нет вывода комитета.

Он предположил, что законопроект все же удастся рассмотреть на следующей пленарной неделе.

Ранее мы Рада собирает внеочередное заседание. Отметим, что первым Рада должна проголосовать законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс (№4100), а потом законопроект о госбюджете на 2021 год (№4000).