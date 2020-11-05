Зростання пенсії та підвищення мінімальної зарплати на 30 відсотків. У парламенті розглянули проєкт бюджету на наступний рік у першому читанні. В Зе-команді вихваляються, що згідно з проєктом кошторису економіка зросте майже на 5 відсотків. Утім, їхній оптимізм не поділяють ані інші фракції, ані Рахункова палата. Там заявляють: падіння буде ще більшим, ніж тепер. Що наголосували нардепи - розкаже Ксенія Барвіненко.

Говорили, балакали, посідали, заплакали - ці слова найкраще характеризують роботу Верховної Ради цього тижня. Чотири дні депутати вирішували, що робити з Конституційним судом - чи розігнати, чи забрати фінансування, чи збільшити кворум для голосування. Проте в день ікс, коли ці пропозиції мали з'явитись на розгляді - в порядку денному їх не було.

А все тому, що розгляд законопроєкту, який би відновив роботу антикорупційної системи - заблокував один зі "Слуг народу".

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Олександр Убінський вніс альтернативний законопроект, я не буду коментувати цю дію, але Верховна Рада не порушує закони. Ми сьогодні не можемо розглянути цей закон, тому що немає висновку комітету.

Тож депутати беруться за бюджет на наступний рік. Ось так його презентував Кабмін місяць тому. Середній курс долара - трохи вище ніж 29 гривень (29,1). Мінімальна зарплата від початку року (1 січня 2021) зросте до 6 тисяч гривень, а з першого липня (1 липня 2021) - ще на 500 гривень. Видатки на оборону - понад 267 мільярдів гривень (267,2 млрд грн), половина із цієї суми піде на зарплати військовим - 131 мільярд гривень. На фінансування медицини - понад 190 мільярдів гривень (191 млрд грн), окремо дадуть гроші й на боротьбу з коронавірусом - 19 мільядрів. А от дефіцит бюджету, а це 270 мільярдів гривень, імовірно, доведеться покривати з нових кредитів.

За понад місяць депутати встигли подати понад дві з половиною тисячі поправок та побажань, загалом майже на півтора трильйона гривень.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Ми повинні підкоригувати декілька моментів в бюджеті це дефіцит бюджету, він є завеликим, це видатки на медицину, видатки на підтримку промисловості.

Доходи в проєкті бюджету пропонують збільшити на 20 мільярдів гривень, а видатки - на 17 мільярдів. Основні витрати - депутатські потреби, інфраструктура, культура, медицина та спорт.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Пропонується збільшити видатки загального фонду бюджету більш ніж на 20 млрд гривень, насамперед йдеться про додаткове фінансування розвитку територій 4,3 млрд, інфраструктурних проектів 7,5, культури і спорту 3, охорони здоров'я.

Однак де взяти гроші, щоб збільшувати ці видатки? Цим питанням переймаються і в Рахунковій палаті.

Валерій Пацкан, голова Рахункової палати:

Зменшилось кредитування економіки та притік іноземного капіталу, суттєво скоротились іноземні інвестиції, це призведе до ненадходження доходів у визначених бюджетом обсягах. Передбачено зростання доходів на 9,4 %, однак реально за нашими оцінками зменшення на 2,2%.

У фракції впевнені: недостачу компенсуватимуть збільшенням податків.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Зараз ми маємо дірку в 200 мільярдів. Влада не знає як її закрити, не знає як фінансувати програми. Зараз закладається дефіцит 270 мільярдів, знову хочуть підняти податки знову хочуть закласти соцеконому 7 мільярдів, збільшити на Офіс президента.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Це бюджет теплої ванни для Зеленського і силовиків, які цю теплу ванну охороняються, взагалі це бюджет хамства по відношенню до громадян України.

Тепер справа за Кабміном, адже готувати бюджет до другого остаточного читання будуть саме там.