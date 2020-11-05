"Бюджетний день" у парламенті. Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт головного кошторису держави на наступний рік. Ці цифри ще зміняться, бо міністри тепер мають розглянути всі депутатські зауваження. Але загальну спрямованість уже можна зрозуміти.

Тож на що готові витрачати державні мільярди? А на що традиційно бракує фінансів? Ксенія Барвіненко - рахувала.

"Говорили, балакали - сіли та й заплакали". Ці слова найкраще характеризують роботу Верховної Ради цього тижня. Чотири дні депутати вирішували, що робити з Конституційним Судом: чи розігнати, чи забрати фінансування, чи збільшити кворум для голосування. Проте в день ікс, коли ці пропозиції мали з'явитися на розгляді, у порядку денному їх не було.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Один з наших колег - Олександр Дубінський - вніс альтернативний законопроект. Ми сьогодні не можемо розглянути цей закон, тому що немає висновку комітету.

Тож питання Конституційного Суду відклали в бік і взялися за бюджет. Ось так проєкт держкошторису на 2021-ий презентував Кабмін місяць тому.

Середній курс долара - 29 гривень (29,1). Мінімальна зарплата з січня - (1 січня 2021) 6 тисяч гривень, з липня (1 липня 2021) - шість п'ятсот.

Видатки на оборону - понад 267 мільярдів гривень (267,2 млрд). Половина з цих грошей - на зарплати військовим.

На медицину - більше як 190 мільярдів (191 мільярд грн). Окремо на боротьбу з коронавірусом - готові дати 19 мільядрів.

Дефіцит бюджету - 270 мільярдів гривень.

Щодо цих цифр питань було багато. Тож за місяць депутати подали зо дві з половиною тисячі поправок та побажань. Майже на півтора трильйона гривень.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Ми повинні підкоригувати декілька моментів в бюджеті - це дефіцит бюджету, він є завеликим, це видатки на медицину, видати на підтримку промисловості.

Доходи в проєкті бюджету пропонують збільшити на 20 мільярдів гривень, видатки - на 17. Головні витрати - такі:

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Насамперед йдеться про додаткове фінансування розвитку територій - 4,3 млрд, інфраструктурних проектів - 7,5, культури і спорту - 3, охорони здоров'я - 2.

Але де взяти гроші, щоб збільшити ці видатки. Цим питанням переймаються і в рахунковій палаті.

Валерій Пацкан, голова Рахункової палати:

Триває рецесія в промисловості та інших галузях, зменшилось кредитування економіки та притік іноземного капіталу, суттєво скоротились іноземні інвестиції. Передбачено зростання доходів на 9,4 %, однак реально за машини оцінками зменшення на 2,2%.

Не реалістичними пропозиції Кабміну називають і в опозиції.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Кризис усугубляется, это економический и социальный кризис, те предложения, которые предлагает правительство в качестве проекту закона о бюджете, они не способны вывести економику на друго й уровень, на уровень обеспечения людей, повышения благосостояния, или хотя бы затормозить тот процес економического и социального падения.

Компенсувати нестачу грошей пропонують збільшенням податків.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Зараз закладається дефіцит 270 мільярдів, знову хочуть підняти податки, знову хочуть закласти соцекономи - 7 мільярдів, збільшити на Офіс президента.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Це бюджет теплої ванни для Зеленського і силовиків, які цю теплу ванну охороняються, взагалі, це бюджет хамства по відношенню до громадян України.

Та все ж у залі збирають 257 голосів "за" - переважно силами "слуг". Допомагали з голосуванням їм у "Батьківщині" і позафракційні депутати. Інші фракції голосів за бюджет не дали.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми бачимо, що там не враховується збільшення інфляції, ми бачимо що не враховані, збільшення доходів від митниці, що було б нормально, якби митниця працювала прозоро і чисто, і податкова також, тому реальне збільшення доходів, а саме головне реальна підтримка наших підприємств там не має, а це одна із головних причин - чому ми не будемо підтримувати бюджет.

Чи зміниться щось у бюджеті? Слово за Кабміном. Бо готуватимуть кошторис до 2 читання саме там.