Глава Пентагона Марк Эспер попросил отправить его в отставку. Он находился в весьма натянутых отношениях с действующим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал NBC.

Главы министерств США нередко подают прошения об отставке без указания даты во время периода смены президента. Глава государства обычно принимает решение после того, как станут окончательно известны результаты выборов.

Однако в случае Эспера, как сообщают чиновники, ситуация действительно может закончиться отставкой, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что Трамп подаст иски в штатах, где побеждает Байден.