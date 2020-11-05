Президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп собирается подавать иски против штатов, в которых побеждает демократ Джо Байден. Якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах его оппонента. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Во всех штатах, где Байдена называли победителем, мы подадим иски по фальсификациям и мошенничеству. Множество доказательств - просто посмотрите в СМИ", - заявил президент США.

По текущем данным AP, у Трампа 214 голосов выборщиков, а у Байдена - 264. Для победы на выборах Трампу нужно одержать победу во всех пяти штатах, где еще идет подсчет голосов - в Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске. В четырех из них Трамп лидирует, а в Неваде - Байден.

Если Байден победит в Неваде, то наберет необходимые для общей победы на выборах 270 голосов выборщиков.

Ранее сообщалось, что Трамп требует остановки подсчета голосов.