Трамп подаст иски в штатах, где побеждает Байден [ Редактировать ]
Президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп собирается подавать иски против штатов, в которых побеждает демократ Джо Байден. Якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах его оппонента. Об этом Трамп написал в Twitter.
"Во всех штатах, где Байдена называли победителем, мы подадим иски по фальсификациям и мошенничеству. Множество доказательств - просто посмотрите в СМИ", - заявил президент США.
По текущем данным AP, у Трампа 214 голосов выборщиков, а у Байдена - 264. Для победы на выборах Трампу нужно одержать победу во всех пяти штатах, где еще идет подсчет голосов - в Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске. В четырех из них Трамп лидирует, а в Неваде - Байден.
Если Байден победит в Неваде, то наберет необходимые для общей победы на выборах 270 голосов выборщиков.
Ранее сообщалось, что Трамп требует остановки подсчета голосов.
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