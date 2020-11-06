Самое простое, что можно сделать на кухне - сварить яйца. Однако большинство так и не знает, сколько нужно варить их, чтобы получить желанную консистенцию. Давайте разберемся, как правильно варить яйца.

Чтобы яйца не трескались их нужно нагреть до комнатной температуры.

Все, что потребуется - налить в кастрюлю воды, чтобы она закрывала яйца и поставить на сильный огонь. Довести до кипения.

Немного уменьшить огонь, чтобы вода кипела не так интенсивно. Поместить яйца в воду.

Для того чтобы сварить яйцо всмятку, нужно отваривать его в течение 2-3 минут. Тогда небольшая часть белка свернется, а оставшаяся немного загустеет, желток останется жидким.

Чтобы сварить яйцо в мешочек, необходимо варить его в течение 4-5 минут. Тогда белок почти весь свернется, а желток останется полностью жидким.

Если варить яйцо 6-7 минут, то белок полностью свернется, а желток начнет загущаться, но большая часть желтка останется жидкой.

Отваривайте яйца 8 минут, если хотите получить не полностью затвердевший желток.

Вкрутую яйца варятся в течение 9-10 минут. Оно получится полностью затвердевшим, но при этом будет иметь мягкую и нежную текстуру. Именно так выглядит правильно сваренное вкрутую яйцо.

При дальнейшей варке, больше 10 минут, яйцо переварится. Белок будет жестким, а желток сухим и приобретет желто-белый цвет, и может даже местами почернеть. Сваренное таким образом яйцо теряет ценные белки и витамины и становится малополезным для употребления в пищу. Так выглядит переваренное яйцо.

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