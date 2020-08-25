Благодаря ценным веществам и полезным свойствам перепелиные яйца оказывают положительное влияние на здоровье. При этом они имеют большую питательную ценность, чем куриные, передает newsyou.info.

Несмотря на маленький размер, одно перепелиное яйцо обеспечивает значительное количество суточной потребности в селене, витамине В12, рибофлавине и холине, а также небольшую порцию железа. Кроме того, в 100 г продукта содержится 100 % рекомендуемой нормы витамина D в день, тогда как в куриных яйцах – только 36 %.

Обеспечивают необходимые питательные вещества

Селен и рибофлавин являются важными питательными веществами, которые помогают расщеплять пищу и превращать ее в энергию. Также селен необходим для работы щитовидной железы. С другой стороны, витамин В12 и железо способствуют нормальному функционированию нервной системы и поддерживают оптимальный уровень энергии благодаря своей роли в образовании эритроцитов.

Увеличивают метаболическую активность

Улучшение метаболизма чаще всего требует изменения режима питания или привычек. В этом процессе очень помогают перепелиные яйца, так как благодаря высокому содержанию витамина В они способствуют повышению метаболической активности. Конечным результатом является уменьшение проблем с пищеварением и более быстрое сжигание калорий.

Укрепляют кости

Хотя кальций является самым известным минералом для развития костей, есть и другие вещества, которые следует учитывать. В перепелиных яйцах содержится аминокислота лизин, которая имеет важное значение для прочности костей, особенно у детей. Также организм получает цинк и калий, что позволяет снизить риск остеопороза или других заболеваний.

Уменьшают риск анемии

Некоторые исследования указывают на то, что перепелиные яйца являются хорошим продуктом против анемии, так как они увеличивают уровень гемоглобина. Это связно в высоким содержанием железа – минерала, который не только насыщает кислородом органы, ткани и клетки, но и повышает иммунитет.

Регулируют уровень сахара в крови

В рационе многих людей присутствует чрезмерное количество сладкой и жирной пищи, что приводит к нестабильности сахара в крови. В свою очередь, это может вызывать увеличение веса и серьезные заболевания пищеварительной системы.

Перепелиные яйца способны регулировать уровень сахара благодаря низкому гликемическому индексу. Исследования показывают, введение их в рацион помогает людям с диабетом справиться с дисфункцией.

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