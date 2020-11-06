Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. "Красный" список уменьшился на четыре страны. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в "красную" зону вошли Литва и Швеция. При этом вышли Багамские Острова, Коста-Рика, Ирландия, Бахрейн, Исландия, Кувейт.

По состоянию на 6 ноября в "красном" списке Украины находятся 46 стран. Неделей ранее таких стран было 50.

Отметим, при возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

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