Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. "Красный" список уменьшился на четыре страны. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в "красную" зону вошли Литва и Швеция. При этом вышли Багамские Острова, Коста-Рика, Ирландия, Бахрейн, Исландия, Кувейт.
По состоянию на 6 ноября в "красном" списке Украины находятся 46 стран. Неделей ранее таких стран было 50.
Отметим, при возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.
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