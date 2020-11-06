По состоянию на пятницу, 6 ноября, правительство Украины не приняло решение относительно введения так называемого "карантина выходного дня". Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отметим, что карантин "выходного дня" предусматривает жесткие ограничения в субботу и воскресенье. Какие именно читайте в нашем материале.

Относительно усиления карантина, так называемого "выходного дня" - эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов, общества. Если мы подойдем к такому решению, то министерство здравоохранения отдельно и детально проинформирует и проконсультируется относительно такой инициативы с народными депутатами и научными учреждениями.

Напомним, что статистика по заболеваемости коронавирусом порадовала неожиданным рекордом.