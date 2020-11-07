После победы в штате Пенсильвания Байдена, где Байден получил 270 голосов, он официально становится новым 46-м президентом США. О своей победе Байден уже сообщил в Twitter.

Байден поблагодарил американцев за поддержку и доверие и пообещал быть президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали они за него или нет.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

"Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы мне вложили"- написал Джо Байден.

Стоит отметить, что нынешний президент США Дональд Трамп отреагировал на победу Байлена и написал в Twitter что он победил в выборах главы американского государства.

....This would ALSO change the Election result in numerous States, including Pennsylvania, which everyone thought was easily won on Election Night, only to see a massive lead disappear, without anyone being allowed to OBSERVE, for long intervals of time, what the happened...

Трамп в соцсети написал, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, было принято незаконно.

"Десятки тысяч голосов незаконно приняты после 20:00 (местного времени – Ред.) вторника – дня выборов. Сотни тысяч голосов незаконно не были приняты во внимание, но это уже другое дело. Это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов", – сообщил он.

Как ранее сообщалось, новым 46-м президентом США становится Джо Байден.