После победы в штате Пенсильвания Байдена, где Байден получил 270 голосов, он официально становится новым 46-м президентом США. О своей победе Байден уже сообщил в Twitter.

Байден поблагодарил американцев за поддержку и доверие и пообещал быть президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали они за него или нет.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8