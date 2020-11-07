Трамп объявил себя победителем "с большим отрывом" [ Редактировать ]
После победы в штате Пенсильвания Байдена, где Байден получил 270 голосов, он официально становится новым 46-м президентом США. О своей победе Байден уже сообщил в Twitter.
Байден поблагодарил американцев за поддержку и доверие и пообещал быть президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали они за него или нет.
America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020
The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.
I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8
"Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы мне вложили"- написал Джо Байден.
Стоит отметить, что нынешний президент США Дональд Трамп отреагировал на победу Байлена и написал в Twitter что он победил в выборах главы американского государства.
....This would ALSO change the Election result in numerous States, including Pennsylvania, which everyone thought was easily won on Election Night, only to see a massive lead disappear, without anyone being allowed to OBSERVE, for long intervals of time, what the happened...
Трамп в соцсети написал, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, было принято незаконно.
"Десятки тысяч голосов незаконно приняты после 20:00 (местного времени – Ред.) вторника – дня выборов. Сотни тысяч голосов незаконно не были приняты во внимание, но это уже другое дело. Это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов", – сообщил он.
Как ранее сообщалось, новым 46-м президентом США становится Джо Байден.
по теме
Трамп і Байден йдуть практично поруч - і кожен кандидат вже публічно висловив впевненість, що саме у нього перемога у кишені. Як все відбувається?
Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в желании ввести в стране локдаун, который может длиться годами, назвав
Джо Байден стал новым президентом США
Найголовніші вибори у світі. Байден чи Трамп - хто переміг у драматичних президентських перегонах і чого чекати Україні від нового очільника Білого дому?
Триває підрахунок голосів у Сполучених Штатах - темпи сповільнилися, нині рахують бюлетені, надіслані поштою