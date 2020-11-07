Джо Байден официально стал президентом США - СМИ [ Редактировать ]
Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые 270 голосов для избрания президентом США. Таким образом новым 46-м президентом США становится Байден. Об этом сообщает CNN, основываясь на данных подсчета бюллетеней и своих экспертных оценках.
стоит отметить, что Байден теперь имеет в общей сложности 273 голоса выборщиков.
Аналитики ABC News также уверены, что в Пенсильвании большинство избирателей проголосовали за Байдена.
Fox News вслед за другими телеканалами также заявил о победе демократа на выборах.
Как ранее сообщалось, Байден обгоняет Трампа в двух ключевых штатах.
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