Исследователи из Кембриджского университета нашли способ регенерации зрительного нерва с помощью генной терапии. Об этом пишет пресс-служба учебного заведение.

Ученые изучили явление незрелых нейронов в организме и выяснили, что они имеют способность к восстановлению. Также был найден особый белок, который обладает сопротивляемостью к повреждению зрительных нейронов.

Первые опыты провели на культуре клеток мозга. Ученые повредили аксоны и стали наблюдать за реакцией клеток в ответ на протрудин. Оказалось, что увеличение количества или активности белка значительно усиливало регенерацию.

Отмечается, что полученные результаты открывают новые перспективы для лечения глаукомы, уверены авторы. При глаукоме зрительный нерв, соединяющий глаза и мозг, постепенно повреждается и часто это происходит по причине повышенного давления внутри глаза.

Ранее мы писали, что был найден уникальный способ восстановить зрение при врожденной слепоте. Ученые поделились результатами исследования.