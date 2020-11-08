Исчезающая обувь: в США создали разлагающиеся кроссовки (фото) [ Редактировать ]
Стартап Thousand Fell создал кроссовки, которые способны к биоразлажению. Об этом сообщает Greenqueen.
Бренд, стремясь изменить реальность обувной индустрии, когда 97% продукции оказывается на свалках, создал линейку кроссовок из материалов, которые можно на 100% переработать.
Отмечается, что покрытие обуви имеет в своей основе биосмолу, разработанную из кукурузных отходов. Сверхпрочные кроссовки выдерживают до 2,4 миллионов шагов.
Фото: greenqueen.com
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