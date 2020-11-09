Вартість одного автобуса понад 650 тисяч доларів

У Шотландському Абердині завершується тестування водневих двоповерхових автобусів. Місто стане першим у світі, що випустить на маршрути подібний екологічно чистий громадський транспорт.

У такий спосіб міська влада намагається подолати забруднення повітря та стимулювати перехід на відновлювані джерела енергії. Вартість одного автобуса понад 650 тисяч доларів.

Їх уже купили 15 і наступного року очікують ще 10. До шотландського досвіду використання водневого транспорту придивляється і британська столиця.