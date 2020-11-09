Місто Шотландії першим випустить на маршрути еко-автобуси [ Редактировать ]
У Шотландському Абердині завершується тестування водневих двоповерхових автобусів. Місто стане першим у світі, що випустить на маршрути подібний екологічно чистий громадський транспорт.
У такий спосіб міська влада намагається подолати забруднення повітря та стимулювати перехід на відновлювані джерела енергії.
Вартість одного автобуса понад 650 тисяч доларів. Їх уже купили 15 і наступного року очікують ще 10. До шотландського досвіду використання водневого транспорту придивляється і британська столиця.
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