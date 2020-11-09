Австрия развернула антиисламистскую операцию [ Редактировать ]
Полиция Австрии начала спецоперацию против радикальных исламистов. Об этом сообщает The Times.
В прокуратуре земли Штирия заявили, что "следователи работают по 70 подозреваемым и нескольким организациям, которые, предположительно, поддерживают террористические организации "Братья-мусульмане" и "ХАМАС".
Отмечается, что обыск устроили в местах проживания подозреваемых, связанных с движением радикальных групп исламистов.
Читайте также, из-за теракта в Вене арестованы восемь человек. Согласно решению суда, подозреваемых обвиняют, в частности, в причастности к таким преступлениям, как "убийство, членстве в террористической и преступной группировке".
по теме
Беспорядки начались после убийства афроамериканца полицией
Полиция разыскивает злоумышленников
Вакуумную капсулу разогнали до скорости в 160 километров в час