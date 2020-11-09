Полиция Австрии начала спецоперацию против радикальных исламистов. Об этом сообщает The Times.

В прокуратуре земли Штирия заявили, что "следователи работают по 70 подозреваемым и нескольким организациям, которые, предположительно, поддерживают террористические организации "Братья-мусульмане" и "ХАМАС".

Отмечается, что обыск устроили в местах проживания подозреваемых, связанных с движением радикальных групп исламистов.

Читайте также, из-за теракта в Вене арестованы восемь человек. Согласно решению суда, подозреваемых обвиняют, в частности, в причастности к таким преступлениям, как "убийство, членстве в террористической и преступной группировке".