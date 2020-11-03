Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом [ Редактировать ]
Фото: стрельба / DPA
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. Он сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты.
Об этом сообщает Sueddeutsche Zeittung.
По словам министра, в стрельбе в австрийской столице принимали участие несколько нападавших, есть много пострадавших. От полученных травм скончался полицейский. Один из подозреваемых в стрельбе в Вене задержан.
Ранее мы сообщали, что в Вене произошла стрельба у синагоги.
по теме
Prev Next
02 ноября 2020 23:40 Стрельба в Вене: последняя информация
Сейчас в Вене продолжается полицейская спецоперация по задержанию нападавших
02 ноября 2020 22:44 В Вене произошла стрельба у синагоги
В результате инцидента получил ранения полицейский
02 ноября 2020 16:06 Стрельба в Ивано-Франковске: в полиции раскрыли детали
В результате происшествия пострадали четыре человека
13 октября 2020 12:00 В России в перестрелке погибли семь человек
В городе Грозный (Россия) произошла перестрелка
03 ноября 2020 00:30 "Это ураган": Зеленский оценил работу КСУ
Президент Владимир Зеленский оценил работу Конституционного суда