Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. Он сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeittung.

По словам министра, в стрельбе в австрийской столице принимали участие несколько нападавших, есть много пострадавших. От полученных травм скончался полицейский. Один из подозреваемых в стрельбе в Вене задержан.

Ранее мы сообщали, что в Вене произошла стрельба у синагоги.