В пятницу, 6 ноября, восьмерых подозреваемых в причастности к теракту в Вене взяли под стражу. Решение принял Венский земельный суд. Об этом сообщает DW.

Согласно решению суда, подозреваемых обвиняют, в частности, в причастности к таким преступлениям, как "убийство, членстве в террористической и преступной группировке".

В каждом из этих случаев присутствует опасность побега или попыток совершения преступления. Все подозреваемые в возрасте от 16 до 24 лет.

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