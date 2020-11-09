У Шотландському місті Абердин завершується тестування водневих двоповерхових автобусів. Місто стане першим у світі, що випустить на маршрути водневий громадський транспорт. У такий спосіб міська влада намагається подолати забруднення повітря та стимулювати перехід на відновлювані джерела енергії.

Вартість одного автобуса понад 650 тисяч доларів. Їх уже купили 15 і наступного року очікують ще 10. До шотландського досвіду використання водневого транспорту придивляється й британська столиця.