Влада Шотландії запустить водневий громадський транспорт [ Редактировать ]
У Шотландському місті Абердин завершується тестування водневих двоповерхових автобусів. Місто стане першим у світі, що випустить на маршрути водневий громадський транспорт. У такий спосіб міська влада намагається подолати забруднення повітря та стимулювати перехід на відновлювані джерела енергії.
Вартість одного автобуса понад 650 тисяч доларів. Їх уже купили 15 і наступного року очікують ще 10. До шотландського досвіду використання водневого транспорту придивляється й британська столиця.
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Міська влада Абердина намагається подолати забруднення повітря та стимулювати перехід на відновлювані джерела енергії. Вартість одного автобуса понад 650 тисяч доларів.
У такий спосіб міська влада намагається подолати забруднення повітря та стимулювати перехід на відновлювані джерела енергії
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